Mustafa Muhammed, 1,5 yıllık ücretini 1 ayda çıkardı

Mustafa Muhammed golleriyle G.Saray'a 8.1 milyon TL kazandırdı. F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum maçlarındaki golleriyle takımına direkt 9 puan kazandıran Mısırlı futbolcu, 1 milyon 125 bin dolarlık maliyetini şimdiden takımına kazandırmış oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, 1,5 yıllık ücretini 1 ayda çıkardı
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01 Mart 2021 07:54
BB Erzurumspor karşılaşmasına attığı iki golle damga vuran Mustafa Muhammed, takımına ligde tam 9 puanlık direk katkı sağladı.

Muhammed, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum maçlarındaki golleriyle galibiyeti getiriren hem Galatasaray'ın liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de kulübünün 8.1 milyon TL başarı primi elde etmesini sağladı.

Mısırlı golcü sadece bu 3 maçta 1.5 yıllık ücretini çıkarttı. 202021 sezonunda yarım dönem için 400 bin dolar, 2021-22 sezonunda ise 725 bin dolar garanti ücrete forma giyen Muhammed, 1 milyon 125 bin dolarlık maliyetini, attığı gollerle Galatsaray'a kazandırdı.



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