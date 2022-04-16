Mustafa Muhammed, 1 ay sonra dönüyor!

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mustafa Muhammed , bu hafta oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, 1 ay sonra dönüyor!
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16 Nisan 2022 13:32
Galatasaray ile son resmi maçına yaklaşık 1 ay önce çıkan Mustafa Muhammed'in Yeni Malatya maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe maçında oldukça etkisiz kalan Gomis'i yedeğe çekmeyi düşünen Torrent, Muhammed'i sahaya sürecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed, 7 gol atıp 5 asist yaptı.

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