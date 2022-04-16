Mustafa Muhammed, 1 ay sonra dönüyor!

Galatasaray ile son resmi maçına yaklaşık 1 ay önce çıkan Mustafa Muhammed'in Yeni Malatya maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe maçında oldukça etkisiz kalan Gomis'i yedeğe çekmeyi düşünen Torrent, Muhammed'i sahaya sürecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed, 7 gol atıp 5 asist yaptı.
Fenerbahçe maçında oldukça etkisiz kalan Gomis'i yedeğe çekmeyi düşünen Torrent, Muhammed'i sahaya sürecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed, 7 gol atıp 5 asist yaptı.