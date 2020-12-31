Mustafa Mert Koç sevgilisi kim? Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşındadır? Nerede doğdu, filmleri dizileri Mustafa Mert Koç

Oyunculuk yapan Mustafa Mert Koç 26 yaşındadır ve İstanbul'da doğmuştur. Mustafa Mert Koç kaç yaşında, Mustafa Mert Koç nerede doğdu bilgileri resmiyet kazanmıştır. Genç kızların sevgilisi olan Mustafa Mert Koç oyunculuğuyla televizyon ekranlarının sevilen ismi haline geldi. Peki Mustafa Mert Koç yaşı, Mustafa Mert Koç sevgilisi var mı? Mustafa Mert Koç evli mi? Mustafa Mert Koç dizileri, Mustafa Mert Koç merak edilenleri haberimizde.

31 Aralık 2020 14:58
Mustafa Mert Koç sevgilisi kim? Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşındadır? Nerede doğdu, filmleri dizileri Mustafa Mert Koç
Mustafa Mert Koç ile ilgili merak edilen bilgilerden boyu kaç? kilosu kaç? Mustafa Mert Çetin nerede doğdu, nereli? Mustafa Mert Koç'un doğum tarihi Mustafa Mert Koç resmi instagram hesabı konularıyla ilgili olarak konuların cevapları oluştu.
İzleyiciler, Mustafa Mert Koç'un kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Hayat Bazen Tatlıdır, Şahin Tepesi, Benim Adım Melek isimli dizilerde oynadı.

MUSTAFA MERT KOÇ KAÇ YAŞINDA, SEVGİLİSİ VAR MI?

Mustafa Mert Koç 1994 yılında doğdu. Mustafa Mert Koç İstanbul'da doğdu ve sevgilisi yok. Genç oyuncu üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı.



Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Oyuncu Şahin Tepesi dizisinde rol aldı.

Mustafa Mert Koç, TRT'in yeni dizisi Benim Adım Melek dizisinin kadrosunda yer alıyor.

MUSTAFA MERT KOÇ BOYU KİLOSU

Mustafa Mert Koç 183 santimetre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındadır.

Daha önce 110 kilo olan Mustafa Mert Koç 35 kilo vererek 83 kiloya inmiş ve bu sayede hayatının değiştiğini belirten oyuncu gördüğü ilgiden çok memnun. Kolpaçino 3. devre isimli film için Şafak Sezer'le görüştüğünü belirten Mustafa Mert Koç küçük bir rol olsa da bu sayede sinemaya adım atmış oldu.



MUSTAFA MERT KOÇ DİZİLERİ

2018 – Şahin Tepesi (Cem Özden) (TV Dizisi)
2017 – Organik Aşk (Bülent) (Sinema Filmi)
2017 – Ketenpere (Trafik Polisi) (Sinema Filmi)

MUSTAFA MERT KOÇ FİLMLERİ

2016 – Yeter (Mert) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Mert) (TV Dizisi)
2014 – Kolpaçino 3. Devre (Mert (Kral)) (Sinema Filmi)

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