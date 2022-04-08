Mustafa Kemal Danabaş'tan Fenerbahçe Safiport'a tebrik!

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, USK Prag'ı yenerek Kadınlar EuroLeague'de adını finale yazdıran kadın basketbol takımını tebrik etti.



Maçın ardından FBTV'ye açıklamalarda bulunan M. Kemal Danabaş, "Kızlarımızın emeğine, yüreğine sağlık. Zor bir maç oldu ama muhteşem bir bitiriş yaptılar. Henüz görevimiz tamamlanmadı. 40 dakika daha var. İnanıyorum ki bu yürekli ve karakterli takım elinden gelenin en iyisini yapacak ve bu camiaya hak ettiği EuroLeague şampiyonluğunu getirecek, camiamıza hediye edecek. Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Bir 40 dakika daha var. Allah yardımcımız olsun" dedi.





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