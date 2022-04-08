Mustafa Kemal Danabaş'tan Fenerbahçe Safiport'a tebrik!

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, USK Prag galibiyeti sonrası takımı kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Kemal Danabaş'tan Fenerbahçe Safiport'a tebrik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2022 23:03
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, USK Prag'ı yenerek Kadınlar EuroLeague'de adını finale yazdıran kadın basketbol takımını tebrik etti.

Maçın ardından FBTV'ye açıklamalarda bulunan M. Kemal Danabaş, "Kızlarımızın emeğine, yüreğine sağlık. Zor bir maç oldu ama muhteşem bir bitiriş yaptılar. Henüz görevimiz tamamlanmadı. 40 dakika daha var. İnanıyorum ki bu yürekli ve karakterli takım elinden gelenin en iyisini yapacak ve bu camiaya hak ettiği EuroLeague şampiyonluğunu getirecek, camiamıza hediye edecek. Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Bir 40 dakika daha var. Allah yardımcımız olsun" dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.