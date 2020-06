"TALEPLER KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Fenerbahçe Yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerine Haber Global TV üzerinden cevap verdi.Nihat Özdemir'in sözleri üzerine Danabaş, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları, şaşkınlıkla, hayretle ve üzüntüyle takip ettik. Şu bilinmelidir ki, 3 Temmuz her Fenerbahçelinin kırmızı çizgisidir. Bu konuyla ilgili Özdemir'in açıklamalarını kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Bu söylemler neye hizmet etmekte anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu konuyu en iyi Nihat Özdemir açıklayabilir. Fenerbahçe için 24 saat dua eden taraftarlar, son derece üzülmüştür. Bu konuyla ilgili camiamızdan bir hayli tepki gelmiştir. Bu işin özrü olmaz, olamaz. Bugün başkanımıza gelen bir bilgi yoktur. TFF Başkanından bize geri dönüş olmamıştır." ifadelerini kullandı.Nihat Özdemir'in Fenerbahçe kulübü üyeliğinden ihraç edilmesiyle ilgili gelen talepler olduğunu belirten Danabaş, "Kulübümüzün telefonları kitlenmiş durumda. Email, fax, şahsi telefonlardan bize ulaşan birçok üyemiz, taraftarlarımız Nihat Özdemir'in kulüpten ihracı konusunda dilekçelerini iletmektedir. Her daim Fenerbahçe'yi destekleyen, koşulsuz, her mecrada desteğini veren üyelerimizin, taraftarlarımızın bu talepleri kesinlikle karşılıksız kalmayacaktır. Yönetim kurulunda değerlendirilecektir." açıklamasını yaptı.Mustafa Kemal Danabaş, "Nihat Özdemir'in açıklamaları, maalesef temmuz ayındaki çok önemli iki dava öncesi yapılmıtşrıu. Biri kumpas davası, diğeri Yargıtay'dan usul eksikliğinden ötürü dönen onama davasıdır. Bu açıklamalar, bu davalar öncesi son derece manidardır." dedi.Stadyum ve tesislerin lige hazır olduğunu belirten Danabaş, "Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda zaten pandemi süreci boyunda gerekli her türlü önlem alınmıştır. Maç oynanmasa bile stadyum ve tesislerde belirli aralıklarla dezenfektasyon işlemi yapıldı. 29 Mayıs tarihinde TFF talimatname çıktı. O talimatnamede istenilen çalışmalara başladık. Maç günü tamamlanacak. 12 Haziran akşamı Kayserispor'u burada ağırlayacağız. 8 maçlık mini bir lig olacak. Samandıra'da tesis olarak gerekli önlemler alındı. Dezenfektasyonlar, periyodik aralıklarla yapıldı. Takımımız, her hafta PCR testinden geçti. Çok şükür, firesiz bugünlere geldik. İlk başta biraz sorunlar oldu ancak herkes düzenli testlere girdik. Lige hazırız. Şimdi, herkesin bildiği bir şey var. Futbol seyirciyle güzel, boş tribünlere oynanan maçların tadı tuzu yok. Ben de bir taraftarım." diyerek sözlerini noktaladı.