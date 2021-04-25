Mustafa Keçeli: 'F.Bahçe maçı diğer maçlardan farksız'

Süper Lig'de Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan Alanyaspor'da yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe ile oynayacakları maçın diğer karşılaşmalardan farksız olduğunu dile getiren Keçeli, "Perşembe Fenerbahçe ile oynayacağız. Gençlerbirliği ya da Fenerbahçe ile oynamanın farkı yok. Artık herkesin net hedefi var." dedi.



