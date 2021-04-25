Mustafa Keçeli: "F.Bahçe maçı diğer maçlardan farksız"

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli, perşembe günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için konuştu.

Haber; Sporx.com
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Mustafa Keçeli: 'F.Bahçe maçı diğer maçlardan farksız'
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25 Nisan 2021 18:46
Süper Lig'de Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan Alanyaspor'da yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile oynayacakları maçın diğer karşılaşmalardan farksız olduğunu dile getiren Keçeli, "Perşembe Fenerbahçe ile oynayacağız. Gençlerbirliği ya da Fenerbahçe ile oynamanın farkı yok. Artık herkesin net hedefi var." dedi.



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