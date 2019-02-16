Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Akhisarspor'un 0-0 berabere kaldığığı maçın sonunda MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Müsabakayı 10 kişi tamamladıklarını hatırlatan Kaplan, "10 kişi kalmasaydık 3 puan da alabilirdik. İyi bir mücadele oldu. 10 kişi kaldığımız için daha az üretken olduk. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Buradan altın değerinde aldığımız 1 puan önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.Müsabakanın hakemlerini kutlayan Kaplan, sayılmayan gollerinin ve aleyhlerine verilmeyen penaltı pozisyonunda hakemin doğru karar verdiğini kaydetti. Kaplan, maçta önce yaptıkları analizde rakiplerinin pas yüzdesinin yüksek olduğunu, bu nedenle taktik fauller yaptıklarını sözlerine ekledi.