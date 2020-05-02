Mustafa Kaplan: "Trabzonspor Berat Özdemir'i istedi"

Teknik Direktör Mustafa Kaplan yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un Berat Özdemir için daha önce teklif yaptığını belirtti.

, Fotoï¿½raf; AA
Mustafa Kaplan: 'Trabzonspor Berat Özdemir'i istedi'
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02 Mayıs 2020 12:35
Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, eski oyuncusu Berat Özdemir'in Trabzon'un kapısından döndüğünü açıkladı.

"BERAT'I TRABZONSPPOR İSTEMİŞTİ"

Başkent ekibinin altyapısından yetişen 21 yaşındaki Berat'ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Kaplan, "Berat'ı Trabzonspor istemişti. Hatta Avrupa'dan Napoli ve Udinese'nin de listesindeydi. Ancak transferi olmadı. Mutlaka üst seviyelere çıkacaktır" dedi.

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