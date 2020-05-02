Mustafa Kaplan: 'Trabzonspor Berat Özdemir'i istedi'

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, eski oyuncusu Berat Özdemir'in Trabzon'un kapısından döndüğünü açıkladı.
"BERAT'I TRABZONSPPOR İSTEMİŞTİ"
Başkent ekibinin altyapısından yetişen 21 yaşındaki Berat'ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Kaplan, "Berat'ı Trabzonspor istemişti. Hatta Avrupa'dan Napoli ve Udinese'nin de listesindeydi. Ancak transferi olmadı. Mutlaka üst seviyelere çıkacaktır" dedi.
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"BERAT'I TRABZONSPPOR İSTEMİŞTİ"
Başkent ekibinin altyapısından yetişen 21 yaşındaki Berat'ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Kaplan, "Berat'ı Trabzonspor istemişti. Hatta Avrupa'dan Napoli ve Udinese'nin de listesindeydi. Ancak transferi olmadı. Mutlaka üst seviyelere çıkacaktır" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın