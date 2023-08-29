Mustafa Kaplan: 'Puan hakkımızdı'

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan,"Giresunspor olarak puan almamız gereken bir maçta mağlup olduk, bundan dolayı üzgünüm." dedi.



Kaplan, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, puan hak eden bir oyun sergilediklerini söyledi. Kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Kaplan, şunları aktardı:



"Çok da iyi oynadığımız bir maç. Top bizde çok kaldı ve önemli pozisyonlar da ürettik. Rakibe çok fazla pozisyon da vermedik. Oynanan oyundan memnunum. Puan hakkımızdı. Ben bütün oyuncularımı kutluyorum. Giresunspor olarak puan almamız gereken bir maçta mağlup olduk, bundan dolayı üzgünüm."



Mustafa Kaplan, daha iyiye gittiklerini ifade ederek,"Oyuncu arkadaşlarımız bizim dediklerimizi yapıyorlar. Giresunspor olarak daha iyi olacağız. İnşallah bunun karşılığı Eyüp deplasmanında alırız." diye konuştu.



