Mustafa Kaplan: 'Pozisyonları değerlendiremedik'

1. Lig'de Altay'a 1-0 kaybeden Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmaya erken gol yiyerek başladıklarını belirten Kaplan "Çok fazla bir şey söylememe gerek yok. İlk dakikalarda yediğimiz bir penaltı golü, sonra da takım savunması yapan bir Altay takımı vardı. Kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları da tebrik ediyorum, iyi maç yönettiler." şeklinde konuştu.



Takımının pozisyonları değerlendiremediğini vurgulayan Kaplan, "Futbolla ilgili konuşursak, konuşacak çok şey var ancak yeri ve zamanı değil. Altay'ı kutluyorum. Takımım adına üzüntülüyüm. Aslında iyi oynadığımız bir maçtı. Beraberliği yakalasak maçı geri çevirebilirdik. Ne yazık ki girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kaybettik. Önümüzde Bandırmaspor maçı var. O maçı oynayıp, sonrasında başkanımızla toplantı yapacağız ve ona göre önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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