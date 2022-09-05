Mustafa Kaplan: 'Maç farka gidebilirdi'

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında ağırladığı Altay ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "İkinci yarı kaybedebilirdik de ama biz ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlardan bir tanesini daha gole çevirseydik, belki farka gidebilirdik." dedi.



Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 4 maçta 4 beraberlik aldıklarına dikkat çekti.



Bu sonuçların kendilerine yakışmadığını, kazanabilecekleri müsabakalar oynadıklarını ifade eden Kaplan, şunları dile getirdi:



"Çok pozisyona giriyoruz, çok gol kaçırıyoruz. Hesapta olmayan bir duran topta gol yedik. O kadar duran top çalışmamıza, İbrahim'e adam markajı vermemize rağmen boş bıraktık. Yine gol yedik. Yani aslında baktığınızda her iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı kaybedebilirdik de ama biz ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlardan bir tanesini daha gole çevirseydik, farka gidebilirdik. Olmadı. Biz de savunmamıza pozisyonlar verdik. Üçüncü bölgede pozisyonlar bulduk. Git gelleri yaşadığımız bir maç oldu. 4 maç 4 puan. Bizim bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Ben taraftarları kutluyorum. Maçın hakemini kutluyorum. Altay takımını kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Önümüze bakacağız."





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