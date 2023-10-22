Mustafa Kaplan: 'İsterlerse buradan gideriz'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Boluspor'a 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Biz de buradan gideriz hiç problem değil ama gelecek arkadaşın da çok şey katacağını düşünmüyorum, çünkü elimizdeki mevcut kadromuz bu." dedi.



Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci sarı karttan kırmızı kart gören stoper Kadir Seven'i eleştirdi.



Oyuncuların özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Kaplan, 10 kişi kaldıktan sonra futbolcuların yüreklerini ortaya koyduğunu aktardı.



Kaplan, şansız bir gol yediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Kendi kalemize attığımız golle de mağlup olduk, burada yapacak bir şey yok. Ama ben yine söylüyorum, benim söylediğimi yanlış anlıyorlar. Eğer bu takıma sahip çıkmazsanız Giresunspor için çok karanlık günler olur. Biz de buradan gideriz hiç problem değil ama gelecek arkadaşın da çok şey katacağını düşünmüyorum çünkü elimizdeki mevcut kadromuz bu."



