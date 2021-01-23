Mustafa Kaplan: 'İlk yarı puan hedefimizden gerideyiz'

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Mustafa Kaplan maç sonu sözünde; "Bir gol bulsak buradan 1 puanla ayrılabilirdik. Ligin ilk yarısındaki hedefimiz 23 puandı. Geldikten sonra 14 puan aldık, bizden önceki arkadaşımız 5 puan almıştı. Bizim hesabımıza göre gerideyiz. 3. bölge oyuncularımız olunca üretkenliğimiz de iyi oluyor. Fizik gücü düşük olunca biraz sıkıntılar yaşadık. Kullandığımız kenar oyuncularımızla daha etkili olduk, daha da olmamız lazım." dedi.



