Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ın geldiği açıklandı.

Haber; AA
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu
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17 Ağustos 2020 16:28
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

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