Mustafa Kaplan: 'Derbide dostluk kazansın'

- "Türk futbolunun içinde olması gereken iki camia"

Süper Lig'de bu sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan sonrasında MKE Ankaragücü'nde görev alan Mustafa Kaplan, pazar günü iki takım arasında oynanacak derbide dostluğun kazanmasını arzu ettiğini söyledi.Sezonun 23. haftasında oyananacak başkent derbisini değerlendiren Kaplan, iki takımın da kadrosunun iyi olduğunu belirtti.MKE Ankaragücü'nün devre arasında yaptığı transferlerle öne çıktığını ve son iki maçta aldığı galibiyetlerle de motivasyonunun yükseldiğini ifade eden Kaplan, "Gençlerbirliği de deplasmanda kazandığı Alanya maçından sonra moral olarak iyi seviyeye geldi. Ben iki takımın da bu ligde olacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği sezon başında bizim kurduğumuz bir takım. Uzun süredir beraber oynayan oyuncular ve herkes birbirini iyi tanıyor. Burada belki Ankaragücü'nün bir zaafı olabilir. İki hafta önce bir araya gelen oyuncu grubu ve bazı oyuncular ilk kez Ankara derbisi oynayacak." dedi.Ligde 24 puanı bulunan Gençlerbirliği'nin daha avantajlı konumda olduğunu vurgulayan Kaplan, kırmızı-siyahlı ekibin beraberlik halinde de fazla bir şey kaybetmeyeceğini dile getirdi."Sabırlı oynayan, sinirlerine hakim olan, maçın gidişatına göre üçüncü bölgede baskı yapan takım biraz daha öne çıkar. Gençlerbirliği'nin üçüncü bölgede etkin oyuncuları var. Geçen hafta Fenerbahçe maçında seyrettiğimiz Ankaragücü'nde de üçüncü bölgede kaliteli oyuncular var. Bu hafta işin içine Orgill girer mi bilmiyorum. Öyle olduğu zaman belki Rodrigues'i biraz geri çekecektir. Bir de Ankaragücü'nün çok iyi bir dörtlü savunması var. Geçen seneden beri beraber oynuyorlar. Birbirini tamamlayan bir grup."Ligin alt tarafındaki takımların kendi aralarında maçlar yapacağına dikkati çeken Kaplan, "başkent derbisinde beraberliğin her iki takıma da yarayacağı" görüşünü savundu.Ligdi bu sezon düşme baraj puanını 35-37 olarak tahmin eden Kaplan, "Ben beraberliğin iki takıma da yarayacağını düşünüyorum. Burada Gençlerbirliği'nin 24 puanının olması bir avantaj. Ankaragücü'nü kendisine yaklaştırmaması için beraberlik Gençlerbirliği'ne yarıyor. Ankaragücü için de beraberlik iyi sonuç ama kazandığı zaman daha da artısı olabilir." ifadelerini kullandı.Centilmenliğin ön plana çıktığı bir derbi temennisinde bulunan Kaplan, "Ben iki kulüpte de yaklaşık 20 yıl çalıştım. Önce dostluğun kazanmasından yanayım. Nitekim öyle de olacaktır. Hangi takım kazanırsa kazansın bana göre ilk önce dostluğun kazanacağı bir maç olacaktır. Ankara'nın iki tane güzide kulübü, Türk futbolunun içinde olması gereken iki camia" şeklinde konuştu.İki kulübün taraftarının da takımlarına sürekli destek verdiğini vurgulayan Kaplan, derbide taraftarlar arasında sorun yaşanmayacağını belirtti."Sarı-lacivertli taraftar maç günü büyük heyecan yaşar. Bu hafta deplasman nedeniyle sayıları az olabilir. Onların takıma verdiği çok şey var. En kötü günde takımını sahiplenen bir taraftar grubu. Gençlerbirliği'nin de çok farklı bir taraftar grubu var. Sürekli takımının yanında olan bir taraftar. Sayısının bu sezon daha da arttığını düşünüyorum. Belki sezon başı şanssızlıklar olmasaydı, kazanacağımız maçları kaybetmeseydik taraftar olarak daha çok iyi seviyeye gelebilirlerdi. Her İki taraftar da Ankara'da her zaman birbirini görüyor, oturuyor, yemek yiyor, futbol konuşuyor. Aralarında sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum."