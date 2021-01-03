Mustafa Kaplan: 'Deplasmanda 1 puan mutlu etti'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Rizespor maçı sonrasında açıklamalalarda bulundu.



İki takımın da kazanabileceği bir maç oynandığına dikkat çeken Kaplan, "Her iki taraf güzel işler yaptı. Deplasmanda 1 puan bizi mutlu etti. Aradaki puan farkı açılmadı. İkinci yarıdaki arzu ve istek puanı getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıya başlarken yaptıkları üç oyuncu değişikliğinin sahaya olumlu yansıdığını vurguladı.



Kaplan ayrıca, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza nedeniyle sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerini iletti.



