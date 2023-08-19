Mustafa Kaplan: 'Çorum gibi deplasmanda üç puan mutlu etti'

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çorum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mustafa Kaplan, iyi bir takım ile mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Biz genç bir takımız. Biraz tecrübesiziz ama bugünkü gösterdiğimiz mücadele, istek, arzu son derece güzel oldu ve bulduğumuz bir golün neticesinde de özellikle ilk yarı yakaladığımız pozisyonlar var. Savunmada ikinci yarı çok pozisyon verdik ama ilk yarıda birçok pozisyon bulduk. Yani iyi bir galibiyet. Çorum gibi bir deplasmanda üç puan almak bizi mutlu etti. Bu, öz güven anlamında oyuncularımıza moral verdi. Genç oyuncularımızın üzerinde bir baskı vardı. O baskıyı da kaldırdık. Çünkü altyapıdan aldığımız 14-15 tane oyuncumuz var. Bu oyuncular geçen hafta da iyi bir mücadele sergilemişti. Geçen hafta da puan hakkımız vardı. Ama bugün buradan üç puan almak bizim için çok güzel bir olay. Ben bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti de Giresunspor taraftarlarına armağan ediyorum."



