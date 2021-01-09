Mustafa Kaplan: 'Böyle bir skor beklemezdik'

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray karşısında aldıkları 6-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.



Mustafa Kaplan maç sonunda; "Daha önceki maçlara göre istediğimiz oyunu oynayamadık. Erken gol yedik. Bireysel hatalar var. İlk kez oynayan kalecimiz. Böyle bir skor beklemiyorduk. Üzücü. Yapacak bir şey yok. Unutmak istiyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. Karagümrük maçına odaklanacağız artık." dedi.



Gençlerbirliği teknik direktörü; "Tam dengeyi kurarken bireysel hatayla 2. golü yedik. Tam topu aldık 3. gol oldu. Bunu çabuk unutmamız lazım. Galatasaray kaliteli ve bireysel yetenekleri olan, işi çözen oyuncuları var. Altyapıdan 7-8 oyuncuyu sahaya attık. Zor maçı kaybettik. Kazanan takımı tebrik ediyorum. Üretkenliğimiz yoktu. Karşımızda 2 haftadır kaybeden bir Galatasaray vardı. Onlar için bir dönüm noktası oldu. İstekli ve arzulu bir Galatasaray, bize sıkıntı oldu." açıklamasında bulundu.



Deneyimli teknik direktör; "Antalya 6-0 kaybetti, geldi burada Galatasaray'dan puan aldı. Biz Ankaragücü'yle burada 6-0 kaybettik, sonraki hafta puan aldık. Biz buraya da puan için gelmiştik. Farklı bir oyuncu grubuyla Karagümrük maçına çıkacağız." sözlerini sarf etti.



Mustafa Kaplan sözlerinin sonunda; "Berat önemi bir oyuncuydu. Kulübe para kazandırarak gitti. Bizim yeni Beratlar bulmamız, altyapıdan çıkarmamız lazım. Berat'ın yerine yurt dışı ve içinde görüştüğümüz oyuncular var. 1 savunma, 2 orta saha ve 1 santrfor almak istiyoruz. Bizden ayrılmak isteyen 1-2 oyuncu var. Onlar da giderse bir sol kenar oyuncusu almak istiyoruz." dedi.



