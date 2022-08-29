Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da gözler Altay ile oynanacak maça çevrildi. Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İzmir ekibiyle oynayacakları maç öncesinde Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Mustafa Kaplan, bu maçta alacakları galibiyetin kendileri adına önemli olduğunu vurguladı.



"AMACIMIZ ADANASPOR'U İYİ BİR YERE TAŞIMAK"



İlk 3 haftalık performanslarını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Tuzla ve Malatyaspor maçının ilk yarılarından memnunum. Bodrumspor maçının tamamından memnunum. Malatya ve Tuzla maçlarında fırsatları değerlendiremedik. Bu sene yeni bir takım var. Geçen seneden 5 oyuncumuz var. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Amacımız Adanaspor'u iyi bir yere taşımak" ifadelerini kullandı.



"KİMSE MERAK ETMESİN"



Adanaspor'un başarısı için yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Kaplan, "1-2 yerde eksiğimiz var mı, var. Deplasmanda son maçta 3 gol atıp kazanamamak bizi üzdü. Biz Adanaspor olarak iyi bir yere geleceğiz. Aramıza oyuncular katılıyor. Üçüncü bölgede de alternatifli bir kadromuz var. Futbolcularımızın en iyi şekilde adapte olmasına yardımcı oluyoruz. Kimse merak etmesin bu takım iyi yerlerde olacak" açıklamasını yaptı.



"İYİ OYUNU GALİBİYETLE SÜSLEYECEĞİZ"



Hücum futbolunu tercih ettiklerini belirten Kaplan, Altay maçının önemine de vurgu yaptı. Kaplan, "Dirençliyiz ve hücum futbolunu tercih ediyoruz. Altay maçını kazanarak baskının da önüne geçmek istiyoruz. İyi oynadığımız oyunu galibiyetle süslemek gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.





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