Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda

Lille ile anlaşmaya varan Mustafa Kapı, Galatasaray için veda paylaşımı yaptı

Haber; Sporx.com
Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda
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11 Eylül 2020 15:15
Lille ile anlaşmaya varan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti;

Genç oyuncu, "Yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı, emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Galatasaray. Hakkınızı helal edin" dedi.





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