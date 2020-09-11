Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda

Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı, emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Galatasaray. Hakkınızı helal edin

Lille ile anlaşmaya varan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti;Genç oyuncu, "Yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor." dedi.