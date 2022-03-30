Mustafa Kapı: 'Hedefimiz ilk 4'

Adana Demirspor oyuncularından Mustafa Kapı, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Forma giymek için sabırsızlandığına dikkati çeken Mustafa, şunları kaydetti:



"Çok tecrübeli bir takımımız var. Biraz maç eksiğim var. İdmanlarda çok çalışıyorum, hocamızın da tutumu beni çok sevindiriyor. Zamanla forma giyeceğimi söylüyor. Adana Demirspor'a odaklanmak istiyorum. Sonrasında kulübüme para kazandırarak tekrar yurt dışına gitmek istiyorum. Öncelikli hedefim burada forma giymek. Takımdaki ortam çok iyi. Şu an istediğimiz yerde olmasak da hedefimiz ilk 4."





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