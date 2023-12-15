Mustafa Hekimoğlu: "Bu duygular çok güzel"

Beşiktaş'ın genç isimlerinden Mustafa Hekimoğlu, Lugano karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mustafa Hekimoğlu: 'Bu duygular çok güzel'
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15 Aralık 2023 01:25
Son güncelleme 15 Aralık 2023 01:42
Beşiktaş'ta genç oyunculardan Mustafa Hekimoğlu, Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Hekimoğlu, "Çok güzel bir galibiyetti. Bize destek veren taraftarımızın önünde 3 puan almak güzel hissettirdi." dedi.

Takımdaki genç oyuncuların şans bulmasını değerlendiren Mustafa Hekimoğlu, "Öncelikle Rıza hocama teşekkür ederim. Bu yaşta bu duygulara sahip olmak çok güzel bir şey. Bize destek veren bir ekip var. Genç oyuncular olarak çok iyi hissediyoruz. Böyle çok çalışarak, üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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