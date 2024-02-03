Mustafa Gürsel: ''Takımın eksilmesi gücümüzü azaltıyor''

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-1 kaybedilen Bodrum FK karşılaşmasının ardından konuştu.



Mustafa Gürsel, sahalarında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.



Son dönemde üst üste zorlu maçlar oynadıklarını kaydeden Gürsel, "Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Ümraniyespor'un 2 puanı varken buraya gelmiştik. 17'nci maç oldu. Sıkıntılı bir dönemde göreve başlamıştık. 22 puan üstüne koymuşuz. Devamlı oyuncu kaybediyoruz. Gidenlerin yerine oyuncu katamadık. Oturup bir değerlendirme yapmamız lazım. Takımın eksilmesi gücümüzü de azaltıyor." diye konuştu.



Takımın son durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili yönetim kurulu ile toplantı yapacaklarını aktaran Mustafa Gürsel, "Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşmamız gerekiyor. Bu takımı ayağa kaldırdık. Ancak lig uzun. Çok emek harcadık. Oyuncu kaybettikçe enerjimiz de düştü. İkinci yarıda lig zorlaşıyor. Berabere kalacak oyunu belki oynadık. Belli mevkilerde topu kaleye atmak için içimizde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuları hep birlikte oturup konuşmamız gerekiyor. Tekrar bu takımı nasıl ayağa kaldırırız ve takviye anlamında neler olur... Bunu iyi değerlendirmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.



