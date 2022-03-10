Mustafa Gürsel: "Oyuncularıma güveniyorum"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, üst sıralarda tutunmak için pazar günü oynayacakları Tuzlaspor maçına üç puan parolasıyla çıkacaklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Oyuncularıma güveniyorum'
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10 Mart 2022 11:29
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, Tuzlaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp tesislerinde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Gürsel, Ankaragücü'ne yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Gürsel, Tuzlaspor maçı öncesi oyunculara 2 gün izin verdiklerini anlatarak, "Hedeflerimiz gerçekleştirmek ve üst sıraları bırakmamak için her maç gibi bu maçta önemli. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bunu da yapacak, başaracak güçte takımımız da var. Yeter ki oynadığımız oyunu skora yansıtalım. Girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandıralım. Onun için gereken bütün çalışmaları yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Bunu da başaracaklarına inanıyorum." dedi.

Gürsel, hedefleri açısından sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

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