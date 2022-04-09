Mustafa Gürsel: 'Oyuna tamamen hakimdik'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında ağırladığı Beypiliç Boluspor'u 3-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyeti Bandırmaspor camiasına, taraftarına ve yönetimine armağan ettiklerini dile getirdi.



Kazanınca, bir sonraki maçın daha da önemli hale geldiğini aktaran Gürsel, şöyle konuştu:



"Kazandığımız için mutluyuz. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen hafta Samsun'dan kazanarak geldiğimiz için, kendi sahamızdaki Boluspor maçının önemi daha da arttı. Bunun bilincinde olarak maça iyi hazırlanmıştık. Oyunun ilk bölümünde arka arkaya bulduğumuz gollerle devreye 3-0 önde girdik. İkinci yarı da oyunun kontrolünü hiç bırakmadan maçı bu şekilde tamamladık. Mutluyuz. Bundan sonraki süreçte önümüzde Kocaelispor maçı var. En iyi şekilde hazırlanıp, haftaya deplasmanda elimizden geleni yaparak inşallah yine mutlu bir şekilde Bandırma'ya döneriz."









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