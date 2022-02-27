Mustafa Gürsel: 'Önemli olan üç puandı'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün burada kazanmasını bildik. Önemli olan üç puandı." dedi.



Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kendi sahalarında kazanmak için maça çıktıklarını belirtti.



"Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi." diyen Gürsel, "Bugün takımımız çalıştıklarımızı, düşündüklerimizi oyun anlamında iyi yansıttı. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Sadece girdiğimiz pozisyon sayısına göre bir gol bulabildik, daha önce ikinci golü bulup maçı daha rahat bir konuma getirebilirdik. Bugün burada kazanmasını bildik. Önemli olan üç puandı. Artık bundan sonraki süreçte önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğiz. O maç için en iyi şekilde hazırlanıp bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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