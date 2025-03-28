Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile golsüz berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Maçın hakkı beraberlikti." dedi.
Gürsel, fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılması nedeniyle Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada maç için Çorum'un seçilmesine tepki gösterdi.
Bandırma'dan maç için Çorum'a 10 saat otobüs yolculuğu yaptıklarını belirten Gürsel, "Öncelikle bizi güzel ağırladıkları için Çorumlulara teşekkür ediyoruz. Ancak bir de maçı buraya verenleri tebrik ediyorum, kim burayı verdiyse. Milli maç arası, maça 2 gün kala maçın yeri söyleniyor. Bir şey yaparken kendini karşıdakinin yerine de koyman lazım." diye konuştu.
Çorum'un Bandırmaspor için ulaşım açısından en zor deplasman olduğunu dile getiren Gürsel, "Uçak yok, 10 saat otobüsle geliyorsun. Yapılabilecek bütün zorluklar daha gelmeden karşımıza çıkarılmış oldu. Artık bu planlamayı kim yapıyorsa, nasıl yapıyorsa onları tebrik ediyorum. Kolay değil, 10 saat gel, şimdi bir de bayram öncesi 10 saat geri döneceğiz. Türkiye'de herhalde stat kalmadı başka oynanacak. Biz Çorum deplasmanına geldik, Çorum için her zaman buraya geliriz, o ayrı konu ama başka bir maç için buraya gelmek bize çok tuhaf ve saçma geldi. Bu kadar stat ve il varken resmen 'Bandırmaspor'a nasıl zorluk çıkarırız' diyerek öyle bir yer tayin edilmiş." şeklinde konuştu.
Yol yorgunluğunun karşılaşmaya yansıdığına işaret eden Gürsel, "Maçta bir türlü enerjimizi bulamadık. Pozisyon vermedik. İlk yarının son dakikasında bir tane yandan getirdiğimiz topla golü bulabilirdik. Onun dışında pozisyona da giremedik. Birkaç yan topları haricinde maçın hakkı beraberlikti bugün." ifadelerini kullandı.
Boluspor'a kalan maçlarında başarı dileyen Gürsel, ligde 7 maçlarının kaldığını hatırlatarak gelecek hafta evlerinde oynayacakları Kocaelispor maçından itibaren her maça ayrı ayrı hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
Mustafa Gürsel: "Maçın hakkı beraberlikti"
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile golsüz berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Maçın hakkı beraberlikti." dedi.
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