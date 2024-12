Mustafa Gürsel: 'Maçı koparabilirdik ama olmadı'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maçın çekişmeli geçtiğini anlatarak, "Esenler Erokspor, geçen hafta iyi bir galibiyet aldı ve bu maça moralli çıktı. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Farkı açabilirdik. Esenler Erokspor, golü yedikten sonra risk alıp formasyonu değiştirdi. Biz de o sırada golü bulmalıydık. Rakibimiz, ikinci yarının başında golü buldu. Beraberlikten sonra geriye de düşebilirdik. Oyuncularımdan memnunum. Bu maçta her şey olabilirdi. Oyunun büyük bir bölümünde iyi oynadık. Maçı koparabilirdik ama olmadı. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Önümüzde daha çok maç var. İyi oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



Transfer çalışmalarına değinen Gürsel, "Sezon başında her pozisyona iki oyuncu almayı planladık. Nomel, normalde ön tarafta oynuyor. Erkam Kömür, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Onun pozisyonuna takviye yapamadık. Bazen düşündüğümüz gibi olamayabiliyor. Transfer döneminde her pozisyona iki oyuncu almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Gürsel, "Kimse bizim bu pozisyonda olmamızı beklemiyordu ama bu bana sürpriz değil. Çok çalışıyoruz. Bulunduğumuz pozisyonu devamlı hale getirmek istiyoruz. İki haftadır iyiyiz ama iki maçtan da beraberlikle ayrıldık. Kazansak iyi olurdu. Lig, çok uzun. Alabildiğimiz kadar fazla puan almak ve yerimizi korumak istiyoruz. Çok disiplinli bir şekilde çalışıp nereye gidebileceğimize bakacağız." diye konuştu.