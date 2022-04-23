Mustafa Gürsel: 'Kendi oyunumuzun çok gerisinde kaldık'

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliğine kaybettikleri maçın ardından istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.



Gençlerbirliği'ni kutlayan Gürsel, "İstediler, iyi mücadele ettiler. Duran toptan iki gol bularak kazandılar. Oyunun ilk 45 dakikasında hiçbir şey yapamadık. Geçen hafta ve bu hafta kendi oyunumuzun çok gerisinde kaldık." ifadelerini kullandı.



"İlk yarı bir kez Bandırmaspor gibi hücum yaptık." diyen Gürsel, "Maçın genelinde kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bundan sonraki süreçte eksiklerimizi gidererek, kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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