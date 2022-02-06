Mustafa Gürsel: 'İyi hazırlanmıştık'

Spor Toto 1 Lig'in 23. haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Ligin üst sıralarına yakın olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. İyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele eden Ümraniyespor'u tebrik etti.



Bu maçın kendileri açısından önemli olduğunu dile getiren Gürsel, "Taraftarımızın önünde oynadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Ligin üst sıralarına yakın olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. İyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte 14 maçımız var. Hedeflerimize ulaşmak için her maça aynı ciddiyetle hazırlanmamız lazım. Maçın başında rakibe verdiğimiz bir pozisyon var, onun dışında iyi bir mücadele sergiledik." ifadelerini kullandı.



Gürsel, takımına destek veren taraftara teşekkür ederek, "Bundan sonra da onları yanımızda görmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Galibiyette emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO