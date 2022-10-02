Mustafa Gürsel: 'İstediğimiz seviyede değildik'

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Maçın genelinde de top bizde gibi göründü ama üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz istediğimiz seviyede değildi." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını söyledi.



Oyunun ilk bölümünde pas hızlarının çok yavaş olduğunu belirten Gürsel, şöyle konuştu:



"Oyunun yönünü hızlı çeviremedik, çizgiye indiğimiz toplarda da buluşturamadığımız pozisyonlar oldu. Maçın genelinde de top bizde gibi göründü ama üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz istediğimiz seviyede değildi. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Pozisyon üretme sayımızı artırmamız lazım."





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