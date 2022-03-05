Mustafa Gürsel: 'Golü atsak farklı olurdu'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, MKE Ankaragücü'nü aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:



"Biz içeride dışarıda iyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Maçta topa hakim olan taraf bizdik. İlk yarı iki net fırsatımız vardı. Böyle maçlarda pozisyona girdiğinizde golü atmanız lazım. Golü biz atsak farklı olurdu. Ankaragücü girdiği pozisyonu gol yaparak kazandı. Önümüzde 9 maç var. Hafta hafta bakıp elimizden geleni yapacağız."





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