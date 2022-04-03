Mustafa Gürsel: "Bugün kazanmak önemliydi"

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, bugün kazanmalarının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Bugün kazanmak önemliydi'
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03 Nisan 2022 00:27
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise mücadele düzeyi çok yüksek bir maç oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Süper Lig yolunda çok kritik bir 3 puan aldık. Bugün kazanmak çok önemliydi. Samsun'da kazanmak kolay değildi. Maça camia olarak çok iyi hazırlanmış. Bu zamana kadar oynadığımız maçlar içerisinde en az pozisyona girdiğimiz maçı oynadık. Ligin bu döneminde her takımın iddiası var. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci yarıda bir pozisyonda golü bulduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Haftaya da en iyi skoru alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

 

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