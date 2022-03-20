Mustafa Gürsel: "Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun"

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 3-1 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, teknik direktör Mustafa Gürsel galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun'
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20 Mart 2022 17:14
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 3-1 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini belirtti.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmanın önemli olduğunu ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ankaragücü maçında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Gürsel, "Bu maç kendi sahamızda iyi hazırlandık. 3 puan almamız gereken bir maçtı. İlk yarıda golü de bulduk ve ilk yarının kontrolü bizdeydi. İkinci yarı başladığında da ikinci gölü bulduk, bu golden sonra bir anlık gafletimiz kontrada kalarak bir gol yedik, oyun 2-1'e geldi. Bu golle kendi oyunumuz biraz zora soktuk gibi bir şey oldu ama, sağ olsun çocuklar ondan sonrada kendi üzerlerine düşen oyunu ortaya koydular. Sonra üçüncü golü de bulduk, mutluyuz. Galibiyet, Bandırmaspor taraftarlarına armağan olsun" diye konuştu.

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