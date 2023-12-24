Mustafa Gürsel: 'Bu durumu geliştirmemiz lazım

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maça iyi hazırlandıklarını söyledi.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, maçı kazanmak istediklerini belirterek şunları söyledi:



"Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Rakibimizin içinde bulunduğu durum kolay değil, onlara da bu sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bu maçı kazanarak ara döneme girmek istiyorduk, kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum."



Maçın son bölümde gereksiz telaşa kapıldıklarını belirten Gürsel, "Erzurumspor maçının son dakikalarında da benzer şeyler oldu, bu durumu geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Aldıkları galibiyetle birlikte ligde iyi bir konuma geldiklerine vurgu yapan Gürsel, "Son maçlarla birlikte iyi bir konuma geldik. Daha çok çalışarak daha iyi olmak istiyoruz. 22 puanla devre arasına girmek bizim için sevindirici bir durum. İnşallah bu arayı en iyi şekilde geçirip, ikinci yarıya da daha iyi hazırlanıp yukarılara doğru çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.





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