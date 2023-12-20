Mustafa Gürsel: 'Böyle maçları oynamak kolay değil'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda Erzurumspor'a karşı oynamanın zorluğundan bahsederek, "Ne zaman olursa olsun Erzurum takımıyla kendi sahasında oynamak kolay değil. Bütün şartlar takımlar için aynı ama Erzurum takımıyla hangi ligde, hangi şartta oynarsan oyna kolay değil." dedi.



Maçta 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü bulabilecekmlerini aktarırken, şunları söyledi:



"Bizi üzen, son dakikada gelen gol. Ancakm bu futbol ve hakem düdüğünü çalmadan oyun bitmiyor. Oyunun uzatma bölümünde ayağımızdaki topları çok kolay rakibe verdik. Oralarda kendi adımıza eksiklik olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü oyunu orada bitirmemiz gerekiyordu, bitiremedik. İlk yarının bitimine bir hafta kala geldiğimiz noktada Erzurum takımıyla berabere kalma bizi üzüyorsa, demek ki önemli bir yol kat etmişiz. Olayın güzel tarafı bu. İki puan kaybetmek bizim için üzüntü verici. Önümüzdeki hafta kendi sahamızdaki Giresunspor maçını en şekilde değerlendirip, inşallah 3 puanla devreyi bitirmek istiyoruz."









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