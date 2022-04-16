Mustafa Gürsel: 'Bir türlü oyuna giremedik'

Kocaelispor mağlubiyeti sonrası Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, istek ve arzularının Kocaelispor kadar olmadığını kaydetti.



İlk yarı hareketsiz kaldıklarını aktaran Gürsel, şöyle konuştu:



"O mücadeleyi, isteği ve arzuyu sahada göstermezsek, sonucunda daböyle 2 gol yeriz. Kocaelispor, 2-1 öne geçtikten sonra profesyonelliğin bütün imkanlarını kullandı. Kaç kere oyunun durduğunu hatırlamıyorum. Her şeyi kullandılar. Bizi soğuttular ve bir türlü oyuna giremedik. İstediğimiz baskıyı kuramadık. Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu maçtan çok iyi dersler alıp, yine eski oyun sistemimize, istek, arzu ve mücadelemize dönmemiz lazım. Zaten oyun kalitemizi sahaya yansıttığımızda her maçı kazanabilecek güçteyiz. Önümüzdeki 5 maçı kazanacak gücümüz var. Çocuklara inanıyorum. Bu haftadan sonra çabuk bir şekilde ayağa kalkarız."





İLGİLİ VİDEO