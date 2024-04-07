Mustafa Gürsel: ''Bayram öncesi bir puan bizim için moral''

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 1-1 sona eren Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Mustafa Gürsel, maçın hakkının beraberlik olduğunu bildirdi.



Ligde aynı puan ile aynı sırada yer alan iki takımın karşılaştığını hatırlatan Gürsel, "Ona yakışır da bir oyun oldu diye düşünüyorum. İki takımın da hedefleri var. Bu hedeflere gitmek için ligin artık son düzlüğüne girdik. Hafta içinde içeride kazandığımız güzel bir galibiyetten sonra bugün de buradan puanlar almak için gelmiştik ama maça baktığımızda maça daha ikinci dakikada yaptığımız kendi bireysel hatada golü kalemizde gördük. Çorum'da maça 1-0 geride başlamak kolay değil." şeklinde konuştu.



Erken gol nedeniyle maça moralsiz başladıklarını ancak ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele aldıklarına dikkati çeken Gürsel, beraberliği yakaladıktan sonra da gol pozisyonlarına girdiklerini ancak golü bulamadıklarını vurguladı.



Gürsel, şunları kaydetti:



"İlk yarıda da golü bulabilirdik ama bulamadık. İkinci yarıda da aynı istekli arzulu oyunumuzu devam ettirdik. İkinci yarıda gol geldi. Son dakikalarda maçta oyun gitti geldi. Biz de kazanabilirdik. Çorum da son dakikalarda atabilirdi. Oyunun hakkı bugün baktığımızda beraberlik gibi görünüyor. Biz geriden geldik. Bugün buradan bizim için 1 puan moral puanı oldu. Bayram öncesi bir puan bizim için moral oldu. Artık bundan sonraki haftalarda hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."





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