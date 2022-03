Mustafa Gürsel: 'Ankaragücü maçına en iyi şekilde hazırlanacağız'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, MKE Ankaragücü maçına en iyi şeklide hazırlanıp iyi bir oyun ve iyi bir sonuçla dönmek istediklerini bildirdi.



İlçedeki Bandırmaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürsel, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi deplasmanda MKE Ankaragücü karşılaşacaklarını söyledi.



Bundan sonraki süreçte her maçın önemli olduğunu ifade eden Gürsel, son iki maçı kazanarak takım halinde moral bulduklarını aktardı.



Adanaspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:



"Bu haftaki Ankaragücü önemli bir maç, deplasmana gideceğiz. Şu anda ligin lider konumundaki takımı. Haftalardır telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Onlar da son hafta Erzurumspor deplasmanından üç puan aldılar. Onlar da Süper Lig'e çıkma açısından her maça önem veriyorlar. Zorlu bir rakip ama bu maç bizim için de önemli. Üstelik iki takımı yakalamak istiyorsak bu maç da bizim için önemli. Bu maça da en iyi şeklide hazırlanıp, sahada istediklerimizi yansıtıp, iyi bir oyunla iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Hem ligin sıralaması hem de bulunduğumuz konum açısından çok önemli bir maç. Futbolcularım da bunun bilincinde. Şu anda cezalı ve sakat futbolcumuz görünmüyor. İnşallah tam kadroyla gidip oradan da iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum."



Royal Hastanesi Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın da MKE Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğuna dikkati çekerek, "Çok başarılı bir kulüp, saygı duyuyoruz. Biz de bölgemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Tabii ki Bandırmaspor'un hedefi Ankaragücü maçı olarak değil tüm maçlara ayrı ayrı bakıp her maçı kazanmak şeklinde. Rakibimize saygımız tam, takımımıza güvenimiz tam. İnşallah Bandırma'ya en iyi sonuçla döneceğiz." ifadelerini kullandı.





