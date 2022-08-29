Mustafa Gürsel: '3 puan taraftarımıza gelsin'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da kontrollü oynadığını söyledi.



İkinci yarı takımının kendi oyununu sahaya yansıttığını belirten Gürsel, şöyle konuştu:



"İkinci yarıda oyuna hakim olan takım Bandırmaspor'du. Kazanmasını bildik, Atabey'in attığı çok güzel bir golle galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz, kendi sahamızda bu sene oynadığımız ilk maç. Geçen hafta deplasmandaki galibiyetin daha da anlam kazanması için bu maç önemliydi. Bu galibiyet tribünlere gelemeyen taraftarlarımıza armağan olsun, mutluyuz, inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz."





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