Mustafa, Falcao yok; yeni prens Halil!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında sürprize imza atarak Mustafa Muhammed'i yedek kulübesinde tuttu ve forvet hattında Halil Dervişoğlu'na şans verdi.



Galatasaray forması giymeye başladıktan sonra 5 maçta 5 gol atan ve daha sonra düşüş sürecine giren Mustafa Muhammed'i Konyaspor maçının 46. dakikasında da oyundan alan Terim, Gençlerbirliği karşısında da Mısırlı golcüyü yedek kulübesinde tuttu.



Galatasaray'ın en büyük hücum kozu olarak değerlendirilen ve ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilerek sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda 3. kez bir maça yedek başladı.



Mustafa Muhammed'in yanı sıra Galatasaray'ın en büyük gol umutlarından biri olan Radamel Falcao da Fatih Terim tarafından Konyaspor maçından sonra Gençlerbirliği karşısında da yedek kulübesinde forma bekledi.



Galatasaray'ın bu sezonki forvet rotasyonu aşağıdaki şekilde gerçekleşti;



Radamel Falcao

Mbaye Diagne

Mustafa Muhammed

Falcao, Mustafa Muhammed

Mustafa Muhammed

Halil Dervişoğlu



FATİH TERİM: MECBURUZ



Fatih Terim kadro tercihleri hakkında açıklamalarda bulundu; Korona, sakatlıklar, milli takım dönüşleri bizi öyle bir hale soktu ki bazı şeylere mecburuz. Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız. Muhammed sakatlık, korona derken fizik eksiklik oldu. Falcao maskeyle, yeni yeni oynuyoruz. Stoperimiz korona, alternatifi başka olur derken bu sefer Etebo. Maça ve kadroya göre elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mecburi haller dışında mümkün olsa kadroyu değiştirmeyeceğiz. Sık maç oynarken bazı değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır."



