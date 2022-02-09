Mustafa Eskihellaç transferi paraya takıldı

Beşiktaş'ın yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer listesine dahil ettiği Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya varılamadı.



Yeni Malatya kapıyı 3 milyon Euro'dan açarken, oyuncunun diğer taliplisi Konyaspor, transferden çekildi. Beşiktaş ise 10 milyon TL bonservis bedeli önerdi. Yapılan pazarlıklarda sarı-siyahlılar 2 milyon Euro'ya kadar inmesine rağmen taraflar anlaşamadan masadan kalktı.





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