Mustafa Eskihellaç için transfer pazarlığı

Yeni sezon transferlerine Benfica'dan Gedson Fernandes'i (Sezon sonuna kadar Rizespor'da oynayacak) kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş, yerli olarak listeye Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı da yazdı.



2017- 18 sezonundan bu yana sarı-siyahlı formayı giyen 24 yaşındaki oyuncuyu Konyaspor da istiyor.



BİZE VERİN AMA SEZONU MALATYA'DA BİTİRSİN



Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Her iki kanadın yanı sıra, sağ bekte de oynayabilen Eskihellaç için Beşiktaş dün teklifini iletti. Ancak Konyaspor 16+4 milyon TL'lik önerisi ile öne çıktı. Buna rağmen Beşiktaş'ın iki önemli avantajı var:



1- Mustafa Eskihellaç Kartal'ı istiyor.

2- Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon TL ancak peşin.



Konyaspor ise parayı taksitle ödemek istiyor ve oyuncunun da hemen takıma katılmasını bekliyor. Beşiktaş ise oyuncunun sezonu Malatya'da bitirebileceğini iletti.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'ın menajeri Burak Denizli, A Spor'a genç oyuncunun transferiyle ilgili konuştu.



Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in belirttiği gibi oyuncunun bonservisi için 3 milyon euronun istendiğini belirten Denizli, Beşiktaş ve Konyaspor'la görüşmeler yaptıklarını belirtti.



Denizli yaptığı açıklamada "Ceyhun Kazancı ile görüştük, ön görüşme yaptık. İki kulüp anlaşırsa biz de konuşacağımızı söyledik. Mustafa'ya yurtdışından da teklif oldu, Adil Gevrek başkanımız 5 milyon euro istemişti yurtdışından. Konyaspor rakamsal olarak önde. Beşiktaş Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. İki teklif aynı olursa kendi aramızda bir istişare yaparız değerlendiririz" sözlerini kullandı.



KONYASPOR: "3 MİLYON EURO VERMEYİZ"



Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç ile ilgili açıklama yaptı.



Fatih Özgökçen, "Mustafa Eskihellaç için kısmi bir çalışmamız oldu ama telaffuz edilen miktarlar bizim verebileceğimiz miktarlar değil" dedi.





İLGİLİ VİDEO