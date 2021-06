Mustafa Eröğüt: 'Visca'ya gelen resmi teklif yok!'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, yabancı bir sol bekle sözleşme imzaladıklarını, bir forvet transferi de yapacaklarını açıkladı.



A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı karşılaşmaları izlemek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Mustafa Eröğüt, sorularını yanıtladı.



Turuncu-lacivertli kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Eröğüt, "Demba Ba ve Junior Fernandes'le sezon sonuna doğru yolları ayırmıştık. Mehmet Topal'a ve Bolingoli'ye teşekkür ettik. Yabancı bir sol bekle sözleşme imzaladık. Muhtemelen önümüzdeki hafta açıklayacağız. Bunun dışında Aykut hocanın raporu doğrultusunda Nacer Chadli ile 2 yıl sözleşmemizi uzattık. O da şu an Belçika kampında. Belçika çok önemli bir takım, FIFA sıralamasında dünyada 1 numara. Chadli'nin orada olması da bizim için çok kıymetli. Bir forvet transferimiz de olacak. Taşlar, Aykut hocamızın raporu doğrultusunda yerlerine oturmaya başladı. Şener'le de sözleme imzaladık. O da Aykut hocamızın geçmişte çalıştığı, milli takımda forma giymiş çok önemli bir oyuncu. Caiçara ile beraber sağ bekimizi emanet edeceğimiz bir oyuncu olarak görüyoruz. 5 Temmuz'da toplanıp, 7 Temmuz'da da kampa gidiyoruz. Yeni sezon hazırlıkları böylece başlayacak." ifadelerini kullandı.



"Teklif gelen, çok forma bulamadığı için ayrılmayı düşünen oyuncular var." diyen Mustafa Eröğüt, "Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Oyuncuların durumları zamanla belli olur. Avrupa Şampiyonası var, pandemi rakamları daha tam yerine oturmadı, transfer dönemi için daha erken. Tahminim 15-20 gün sonra hareketlenme başlayacak, transferler de bütün takımlar için hızlanacaktır. Uzun zaman sonra Avrupa kupalarında ön elememiz olmadığı için çok acele etmemize gerek yok. Doğru zamanda doğru hamleleri yapmayı planlıyoruz. Başkanımız ve Aykut hocamızın katkılarıyla. Santrfor mevki net olarak transfer yapacağımız mevki, onun dışında hocanın raporu doğrultusunda fırsat transferleri yapabiliriz. Şu an birinci önceliğimiz santrfor mevki olacak." şeklinde konuştu.



"Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok"



Eröğüt, "Edin Visca'nın adı transfer haberlerinde sıkça geçiyor. Visca için kulübe gelen resmi bir teklif var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok. Visca'nın da ayrılmak gibi bir niyeti yok. Zaten ayrılma niyeti olan bir futbolcu, sözleşmesinin bitimine 1 sene kala 4 sene daha sözleşmesini uzatmaz. Bizimle 4 sene daha sözleşmesi var. Medya bu dönemde biraz habersizlik sıkıntısı çekebilir, Avrupa Şampiyonası dışında çok fazla haber yok. Bu haberler çok fazla çıkıyor ama şu an net olarak söyleyebilirim ki bu şekilde bir düşüncemiz yok."



"Yukarıyı zorlayan bir takım olarak geri dönme planımız var"



Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Mustafa Eröğüt, gelecek sezon yeniden üst sıraları zorlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Başakşehir 7 senenin 6'sını ilk 4 içinde bitirdi. Bunun birçoğunu ikinci, bir tane de birinci bitirdi. Başakşehir'e yakışan yer yukarılara oynamaktır. Geçen sene alınan kötü sonuçlar ve kötü performansın arkasında birçok neden var. Bu sene bu nedenlerin olmayacağını tahmin ediyoruz. Bizi sevenlerin görmek istediği yerde, her zaman Avrupa kupaları potasında, yukarıyı zorlayan bir takım olarak geri dönme planımız var."