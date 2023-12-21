Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, FIFA'nın Futbol Zirvesi'ne katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, FIFA'nın, Suudi Arabistan'da düzenlediği Futbol Zirvesi'ne katıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, FIFA'nın Futbol Zirvesi'ne katıldı
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21 Aralık 2023 13:05
TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop FIFA'nın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlediği Futbol Zirvesi'ne katıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2023-2027 yılları arasındaki global futbolun plan ve projelerini tartışmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde futbol zirvesi düzenliyor. Futbol zirvesine, altı konfederasyondan 211 FIFA üyesi davet edildi. Organizasyonda Türkiye'den ise TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt yer aldı. 

Cidde'de olan Altıntop ve Eröğüt, Futbol Zirvesi'nin ardından FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarın Manchester City ile Fluminense arasında oynanacak final karşılaşmasını da takip edecek.
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