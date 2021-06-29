Mustafa Eröğüt'ten Muhammet Demir açıklaması

Başakşehir'in üst yöneticisi Mustafa Eröğüt, bir süredir adı Gaziantep ile anılan Muhammet Demir'in durumuyla ilgili konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Eröğüt'ten Muhammet Demir açıklaması
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29 Haziran 2021 16:19
Muhammet Demir
Muhammet Demir
Gaziantep FK
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü (İBFK) Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt, Muhammet Demir'in transferi için Gaziantep'ten kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirterek, tecrübeli futbolcunun yeni sezon planlamalarında yer aldığını bildirdi.

Eröğüt, bir süredir adı Gaziantep ile anılan Muhammet Demir'in durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Muhammet Demir'in ligin en değerli oyuncularından biri olduğunu belirten Eröğüt, şunları kaydetti:

"Geçen sezon Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist ile oynayarak skora en çok katkı veren oyunculardan biri oldu. Bizim için değerli bir oyuncu ve iki yıl daha sözleşmemiz var. Teknik heyetimizin yeni sezon planlamasında yer verdiği bir futbolcu ve kamp kadrosunda da yer alacak. Gaziantep FK'nin yeni yönetimi, futbolcumuz Muhammet Demir'in transferi ile ilgili kulübümüzle herhangi bir iletişim kurmamıştır. Bu doğrultuda Gaziantep FK'ye herhangi bir bonservis bedeli tarafımızdan iletilmemiştir. Muhammet Demir'in yeni sezonda takımımıza önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum."


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