Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de asbaşkan oldu

Mustafa Eröğüt, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde asbaşkanlık görevine getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de asbaşkan oldu
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30 Haziran 2021 16:29
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün asbaşkanlık görevine getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana idari ekibimizde profesyonel olarak görev yapan CEO'muz Mustafa Eröğüt, bugün itibarıyla kulübümüzdeki profesyonel görevini tamamlamıştır. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Mustafa Eröğüt, asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Eröğüt'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.


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