Mustafa Er: "Takımda psikolojik çöküş var"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Eyüpspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Mustafa Er: 'Takımda psikolojik çöküş var'
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11 Mart 2022 00:02
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Takımda psikolojik anlamda sıkıntı olduğuna vurgu yapan Er, "Son derece üzgünüz. Takımda psikolojik anlamda çöküş var. Maçın başında gol yememiz kırılma anıydı. Dönmek için çok çaba sarf ettik ama başarılı olamadık. Bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakacağız." diye konuştu.

Eksik oyuncuların takıma dönmesiyle daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını aktaran Mustafa Er, "10 günlük zamanımız var. Evimizdeki maçı kazanıp milli aradan sonra çok güçlü dönmek zorundayız. Bu maça yaklaşık 10 eksikle geldik. O oyuncuların aramıza katılmasıyla güçlü bir hale bürüneceğiz. Farklı bir Bursaspor izleteceğimize inanıyoruz. İnşallah sezon sonu da hedefimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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