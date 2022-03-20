Mustafa Er: 'Kazanmamız gerekiyordu, kazandık'

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazanmaları gereken önemli bir maçtan üç puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Kazanmaları gereken önemli bir maça çıktıklarını belirten Er, şöyle konuştu:



"Maça çok tutuk başladık. Ciddi anlamda bir gerginlik vardı. Bunu atamadık ve geriye düştük basit bir golle. Daha sonra bazı değişiklikler yaptık ve seyircinin desteğiyle ikinci yarıda gol bulduk. Kazanılması gereken bir maçtı ve kazandık. Mutluyuz. Arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2-3 galibiyete ihtiyacımız var. Üstümüzde baskı var ve genç oyuncular bunu daha çok hissediyor. Bütün maçlarımız böyle geçecek. Ben özellikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu olumsuzluklara rağmen takımı desteklediler."





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