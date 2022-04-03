Mustafa Er: 'İnce ayrıntılardan maçı kaybettik'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, net pozisyonlara girdiklerini ancak sonunu getiremediklerini belirtti.



Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, oyunun genelinde iyi oynadıklarını belirterek, "Son derece üzgünüz, rahatlıkla galibiyet çıkarabileceğimiz bir karşılaşmadan maalesef mağlubiyetle ayrılıyoruz. Çok net pozisyonlara girdik oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünüyoruz ancak ince ayrıntılardan maçı kaybettik. Çok basit, bu seviyede yenmemesi gereken maalesef 2 gol yedik." diye konuştu.



İlk yarıda oyun 0-0 giderken, tercih hatalarından ve kendi hatalarından dolayı çok net pozisyonlardan yararlanamadıklarını anlatan Er, "İkinci yarı da net pozisyonlarımız var ama maalesef değerlendiremedik. Geri dönebilmek adına birçok hamle yaptık, sistemde değişiklikler yaptık. Bu maçtan tabii ki çıkaracağımız dersler var, ama çok fazla zamanımız yok. Çok çabuk bir şekilde kendimizi yenileyip önümüzdeki haftaki karşılaşmaya hazırlanacağız." şeklinde görüş belirtti.





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